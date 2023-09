“El 73 por ciento de cada boleto es de la institución y el 27 por ciento es para la organización y premios, pero lo más importante es que lo pueden invertir en sus sueldos, en sus nóminas, en sus servicios”, celebró Córdova Arista.

Destacó que durante dos décadas la Junta de Asistencia Privada ha realizado este sorteo para apoyar a instituciones de asistencia, y en esta ocasión las instituciones beneficiadas serán 48.

“Reunir a 48, 49, 50 instituciones de asistencia privada en un evento de recaudación de fondos de fondos no existe en el país, no existe una forma para poder juntarlos y que no haya problemas, que hayan pasado 20 años y que se siga haciendo, que todos los premios sean entregados, que nunca haya habido un solo problema de transparencia, que pues en 20 años te puede pasar todo y gracias a Dios lo que nos ha pasado son cosas buenas”, mencionó.