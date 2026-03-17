$!Anuncia Japac cierre parcial en el bulevar Enrique Félix Castro por obras de drenaje

De acuerdo con el aviso oficial de la paramunicipal, las labores consistirán en la sustitución de 200 metros de tubería de drenaje sanitario y estas acciones se consideran necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo de este servicio básico en la zona.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que este miércoles 18 de marzo se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento mayor que afectarán la circulación vehicular en un sector de la ciudad.

Puntos de afectación y horarios Los trabajos de infraestructura se concentrarán en el bulevar Enrique Félix Castro, justo en su cruce con la vialidad Enrique Cabrera con el fin de minimizar el impacto en el tráfico habitual, las maniobras se desarrollarán en un horario de las 05:00 a las 8:00 horas.

Debido a que habrá cierres parciales durante la ejecución de la obra, la Japac hizo un llamado a los automovilistas para que circulen con precaución por el área.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a atender las indicaciones de los agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes brindarán apoyo vial en el sitio para agilizar el flujo de vehículos y prevenir incidentes.