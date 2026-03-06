Anuncia Japac corte de agua en 18 colonias del norte de Culiacán por obras de interconexión

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que el próximo lunes 9 de marzo se llevarán a cabo trabajos de interconexión de tuberías, lo que resultará en la suspensión del suministro de agua potable en 18 colonias del norte de la ciudad.

De acuerdo con la paramunicipal, estas labores forman parte de las obras de infraestructura que realiza una empresa desarrolladora en la zona.

Se prevé que la interrupción del servicio inicie a partir de las 07:00 horas del lunes, estimando que el suministro se restablezca de manera paulatina durante la mañana del martes 10 de marzo.

Las colonias que presentarán interrupción en el servicio son Jardines de la Sierra, Los Girasoles, Los Mezcales ll, Arboledas, Los Huertos, Hacienda los Huertos, Bosques de la Colina, Alameda, Paseo Alameda, Loma de Rodriguera, Hacienda Alameda, Las Cerezas, Rotarismo, El Ébano, Las Amapas, San Fermín, Bicentenario, La Pitahayita.

Ante esta situación, la Japac hizo un llamado a los habitantes de los sectores afectados para que tomen las previsiones necesarias y almacenen agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo que duren los trabajos.

Para cualquier duda o reporte, la ciudadanía puede comunicarse a la línea Aquatel 073 o enviar un mensaje vía WhatsApp al número 6671000406, los cuales estarán disponibles para brindar atención.