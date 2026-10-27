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Anuncia JAPAC corte de agua en más de 30 colonias de Culiacán este jueves 29 de octubre

La suspensión del suministro iniciará a las 6:00 horas por trabajos de renovación de transformadores en la Planta Country; prevén restablecimiento el viernes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/10/2026 11:20
27/10/2026 11:20

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que el próximo jueves 29 de octubre se suspenderá el servicio de agua potable en más de 30 sectores de la capital debido a labores de mantenimiento e infraestructura en la Planta Potabilizadora Country.

De acuerdo con el organismo paramunicipal, el corte de producción y distribución iniciará a partir de las 6:00 horas del jueves, con la previsión de que el restablecimiento del servicio se dé de manera gradual durante la mañana del viernes 30 de octubre, a medida que se normalicen los niveles de almacenamiento y la presión en la red.

Los trabajos programados consisten en la renovación de transformadores en la citada planta potabilizadora para garantizar la operatividad de la infraestructura.


Colonias que registrarán suspensión del servicio

$!Anuncia JAPAC corte de agua en más de 30 colonias de Culiacán este jueves 29 de octubre

Las autoridades emitieron un llamado a los habitantes de los sectores afectados para que almacenen el agua necesaria previamente. Las colonias contempladas en el corte son:

Adolfo López Mateos

Aquiles Serdán

Aria

Cañadas

Colinas del Rey

Country Curts

Country 3 Ríos

Díaz Ordaz

El Palmito

Ferrocarrilera

Francisco Villa

Fuentes del Valle

Hemisferio

Independencia

Las Flores

Josefa Ortiz de Domínguez

Las Moras

Las Palmas

Libertad

Loma Linda

Lomas del Boulevard

Palermo

Pemex

Santa Inés

Rincón Las Palmas

Rincón del Valle

Royal Garden

Ruiz Cortines

Salvador Alvarado

San Rafael

Vallado Nuevo

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