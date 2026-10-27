$!Anuncia JAPAC corte de agua en más de 30 colonias de Culiacán este jueves 29 de octubre

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que el próximo jueves 29 de octubre se suspenderá el servicio de agua potable en más de 30 sectores de la capital debido a labores de mantenimiento e infraestructura en la Planta Potabilizadora Country.

De acuerdo con el organismo paramunicipal, el corte de producción y distribución iniciará a partir de las 6:00 horas del jueves, con la previsión de que el restablecimiento del servicio se dé de manera gradual durante la mañana del viernes 30 de octubre, a medida que se normalicen los niveles de almacenamiento y la presión en la red.

Los trabajos programados consisten en la renovación de transformadores en la citada planta potabilizadora para garantizar la operatividad de la infraestructura.



Colonias que registrarán suspensión del servicio