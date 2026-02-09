$!Anuncia Japac que continúa con trabajos de sustitución de redes de drenaje en Culiacán

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán inició los trabajos de sustitución de la tubería de alcantarillado sanitario sobre el Bulevar Francisco I. Madero, frente al acceso al Fraccionamiento Camino Real.
En este tramo, se reemplazan cerca de 100 metros de tubería de 24 pulgadas que ya había cumplido su vida útil y que ocasionaba derrames en la zona.
“Estas acciones forman parte del programa de mantenimiento y renovación de infraestructura que impulsa la administración municipal, con el objetivo de modernizar y reemplazar tuberías que han cumplido su ciclo de vida, fortaleciendo así la prestación de los servicios públicos y mejorando la calidad de vida de las y los culiacanenses”, dice un informe difundido por la paramunicipal.
El informe también aprovecha para exhortar a los automovilistas a circular con precaución, ya que los trabajos se desarrollarán en el punto durante esta semana.