$!Anuncia Japac que mantendrá sus descuentos durante el mes de diciembre

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán dio a conocer que los descuentos en multas y recargos continuarán todo el mes de diciembre.

Durante el mes de noviembre casi 3 mil 200 usuarios aprovecharon la campaña y se regularizaron en sus pagos de servicios de agua, por lo que la Japac exhorta a quienes continúan en situación de morosidad, para que acudan y se pongan al corriente en sus pagos.