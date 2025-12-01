$!Anuncia Japac que mantendrá sus descuentos durante el mes de diciembre

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán dio a conocer que los descuentos en multas y recargos continuarán todo el mes de diciembre.
Durante el mes de noviembre casi 3 mil 200 usuarios aprovecharon la campaña y se regularizaron en sus pagos de servicios de agua, por lo que la Japac exhorta a quienes continúan en situación de morosidad, para que acudan y se pongan al corriente en sus pagos.
Para hacer efectivo el descuento, los usuarios pueden dirigirse a las oficinas de Japac ubicadas en Ángel Flores, o a las oficinas Country, por Rolando Arjona; o bien, solicitar el beneficio vía WhatsApp al 6671000406.
Además, el descuento se puede hacer efectivo en el Aquatel 073, así como en las delegaciones ubicadas en Costa Rica, Eldorado, Quilá, Tamarindo y Pueblos Unidos.