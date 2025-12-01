Culiacán
Anuncia Japac que mantendrá sus descuentos durante el mes de diciembre

Durante el mes de noviembre, informó la paramunicipal, casi 3 mil 200 usuarios aprovecharon la campaña y regularizaron sus pagos de servicios de agua
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/12/2025 09:58
01/12/2025 09:58

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán dio a conocer que los descuentos en multas y recargos continuarán todo el mes de diciembre.

Durante el mes de noviembre casi 3 mil 200 usuarios aprovecharon la campaña y se regularizaron en sus pagos de servicios de agua, por lo que la Japac exhorta a quienes continúan en situación de morosidad, para que acudan y se pongan al corriente en sus pagos.

Para hacer efectivo el descuento, los usuarios pueden dirigirse a las oficinas de Japac ubicadas en Ángel Flores, o a las oficinas Country, por Rolando Arjona; o bien, solicitar el beneficio vía WhatsApp al 6671000406.

Además, el descuento se puede hacer efectivo en el Aquatel 073, así como en las delegaciones ubicadas en Costa Rica, Eldorado, Quilá, Tamarindo y Pueblos Unidos.

