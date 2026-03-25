Anuncia JAPAC regreso gradual del agua en el sur de Culiacán

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que concluyeron los trabajos programados como parte del proceso para poner en operación la nueva planta potabilizadora Surponiente, por lo que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse en las próximas horas.

Señaló que el servicio de agua potable empezará a regularizarse desde la tarde-noche de este miércoles, en la mayoría de las colonias del sur de Culiacán.

Sin embargo, indicó que el suministro podría quedar normalizado por completo durante la madrugada del jueves.

“En este sentido, se espera que a partir de esta tarde noche se empiece a regularizar el suministro de agua potable en la mayoría de la zona afectada, normalizándose al 100 por ciento durante la madrugada”, informó.

La Japac llamó a la población a hacer un uso responsable del agua, a fin de facilitar la recuperación total del servicio en todas las zonas afectadas.

“Se pide a la población que utilice el agua de manera responsable, para que permita recuperar el nivel suficiente en los tanques de almacenamiento y el servicio se logre recuperar en la totalidad de las colonias del sur de Culiacán”, indicó.

“JAPAC agradece la comprensión de la ciudadanía ante estos trabajos en beneficio de la población”.