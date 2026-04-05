Anuncia JAPAC suspensión de agua en zona Humaya por trabajos de renovación

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán dio a conocer que este martes 7 de abril se llevará a cabo la sustitución de válvulas en la zona norte de la ciudad, lo que obligará a suspender temporalmente el servicio de agua potable en los sectores Humaya y Santa Fe.

De acuerdo con la paramunicipal, los trabajos se realizarán en el cruce de Enrique Félix Castro y Enrique Cabrera a partir de las 07:00 horas y se extenderán durante todo el día, por lo que se estima que el suministro se normalice hasta la mañana del miércoles 8 de abril.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de labores de mantenimiento necesarias para mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente, especialmente ante la demanda que se incrementa durante la temporada de calor.

Ante esta situación, JAPAC hizo un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el periodo de suspensión.

Las colonias que se verán afectadas son 10 de Abril, 4 de Marzo, 9 de Marzo, Acueducto, Agustina Ramírez, Alcalá del Rey, Altamira, Arcadia, Balcones del Humaya, Bonaterra, Bosques del Humaya, Bosques del Rey, Bosques del Río, Brisas, Campestre del Río, Campestre Las Fuentes, Canaco, Castilla, Cimas del Humaya, Campestre 3 Ríos, Joel Ramírez, Colinas de la Rivera, Colinas del Humaya, Condesa, Country del Río, Cuauhtémoc, Espacios Barcelona, Fincas del Humaya, Fovissste Humaya, Cibeles de Santa Fe y Cumbres 3 Ríos.

Asimismo, se incluyen Jardines del Rey, Lago 3 Ríos, Portalegre, Granada, Hacienda Santa Clara, Heraclio Bernal, Horizontes, Humaya, Issstesin, Jardines del Pedregal, Juntas de Humaya, La Cascada, La Conquista, La Puerta, Rinconada, Los Olivos, Los Tulipanes, Monserrat, así como Nueva Vizcaya, Palmallorca, Parque Canacintra, Portafe, Pradera Diamante, Pradera Dorada, Prados, Pueblo Bonito, Bonanza, Residencial del Humaya, Montecarlo, Rincón del Humaya, STASE, Santa Aynés, Santa Elena, Santa Fe, Stanza Cantabria, Valle Dorado, Villa Fontana, Villas del Río, Villas de Santa Anita y Villas Victoria.

Para cualquier duda o reporte, la paramunicipal puso a disposición de la población la línea Aquatel 073, así como su servicio de atención vía WhatsApp.