$!Anuncia Japac suspensión de servicio de agua el próximo martes en colonias del sur poniente de Culiacán

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que el próximo martes 14 de julio suspenderá el servicio de agua potable en decenas de colonias del sur poniente de la ciudad, debido a trabajos necesarios para avanzar en la construcción y próxima puesta en operación de la Planta Potabilizadora Sur Poniente.

De acuerdo con el organismo, la interrupción del suministro comenzará a las 6:00 horas del martes y se prevé que el servicio quede restablecido durante la madrugada del miércoles 15 de julio.

Ante ello, Japac exhortó a los habitantes de las colonias afectadas a almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el periodo que dure la suspensión.

Las colonias donde se verá interrumpido el servicio son Aeropuerto, Antonio Nakayama, Balcones del Valle, Bachigualato, Bugambilias, Centenario, Campo El Diez, Campo Bello, Danubio, Dos Puntas, Barrancos, Paseos del Valle, Villa Serena, Andalucía, Hacienda de la Mora, Molino de Flores, Jardines del Valle, La Estancia, Las Alondras, Las Mañanitas, Las Terrazas, Loma Bonita, Los Girasoles, Las Torres, Los Helechos, Los Portales, Miravalle, Paraíso, Paseo de Los Arcos, Paseos del Rey, Real del Valle, San Cipriano, San Luis, Santa Bárbara, Stanza Solare, Terranova, Urbi Quinta Versalles, Valles Españoles, Villa Verde y Vinoramas.