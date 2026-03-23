$!Anuncia Japac suspensión del servicio de agua en el sector sur de Culiacán por obras en nueva planta potabilizadora

Con el objetivo de avanzar en la construcción de la planta potabilizadora sur-poniente, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que el próximo miércoles 25 de marzo se llevarán a cabo trabajos técnicos que requerirán la suspensión total del servicio de agua en las colonias de la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con la paramunicipal, el corte en el suministro iniciará a partir de las 7:00 horas del miércoles se estima que el servicio comience a normalizarse de manera paulatina durante la mañana del jueves 26 de marzo, por lo que se hace un llamado urgente a la población de este sector para que tome las previsiones necesarias.

Las zonas que no contarán con el suministro son Aeropuerto, Alturas del Sur, Amistad, Antonio Nakayama, Antonio Toledo Corro, Bachigualato, Bugambilias, Capistrano, Chulavista, Domingo Rubí, El Diez, El Periodista, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Genaro Estrada, Guadalupe Victoria, Infonavit Barrancos, La Esperanza, La Estancia, Las Coloradas, Las Vegas, Loma Bonita, Los Arcos, Lázaro Cárdenas, Mercado de Abastos.