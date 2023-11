CULIACÁN._ Noé Heredia Ayón, empresario y activista, hizo públicas sus intenciones de buscar la Presidencia Municipal de Culiacán abanderado por el Frente Amplio por México, alianza conformada por los partidos PRI, PAN y PRD.

La revelación de Heredia Ayón ocurrió en un evento de Fundación Redes, grupo civil en el que participa con actividades altruistas, en el que fue reconocido por su labor como activista en el aniversario de la institución.

“De acuerdo a lo que se está viviendo y se está gastando para el 2024, queremos participar este 2024 para buscar la Presidencia Municipal de Culiacán y lo vamos a hacer con el respaldo de ustedes”, dijo el empresario.

“Estamos en el Frente Amplio por México, estamos construyendo la candidatura de Xóchitl Gálvez, y solamente esperar que se venga el 2024 para presentar nuestras credenciales y ser una propuesta convincente para el Frente Amplio y que pueda garantizar un triunfo contundente aquí en Culiacán”

Heredia Ayón ha participado en cargos como Diputado local, regidor de Culiacán y recientemente como director general del Desarrollo Urbano Tres Ríos. Además tiene una formación de Maestría en Administración Pública y una carrera en el sector privado a la cabeza de Grupo Empresarial HAN.

“Siempre he estado en el servicio público, desde muy joven fui Diputado local, he estado y me han movido las causas sociales, ya ahorita estamos viviendo un momento de mucho movimiento social, este tema de estar en posiciones públicas no es ocurrencia debe de ser con planeación, organizado”, sostuvo.

Fundación Redes es una asociación civil que realiza gestiones que permiten el acceso a beneficio de personas en situación vulnerable a productos de la canasta básica con un bajo costo, que les permite ahorrar el 60 por ciento en relación al precio de mercado de estos productos.

Alejandro Razo Salazar, director de la fundación, entregó un reconocimiento a Heredia Ayón.

“Es increíble ver lo que ha pasado este año. Me llena mucho de emoción que un proyecto haya traído tantos beneficios para miles de culiacanenses. A mí me llena de emoción que pongamos nuestro granito de arena”, reconoció.

“Agradecer a la vida que nos da la oportunidad de hacer lo que más nos gusta que es apoyar a la gente”.

Con estas gestiones se han apoyado a 218 mil personas vulnerables de la zona rural y urbana de Culiacán, con la entrega de 24 mil apoyos mensuales.

Mencionó que se ha acercado con el Frente Amplio por México, y se encuentra a la espera de los tiempos para iniciar el proceso interno de los partidos en busca de la candidatura.

“Lo he hecho público, me he acercado a los dirigentes de los partidos, saben de nuestras intenciones de participar, hemos hecho política siempre. Estamos esperando solamente los tiempos, que se vengan las fechas para el 2024, y empezar a estar ya en las ternas para estar listos”, dijo.

“Nosotros no nos atrevemos si no hubiera respaldo social, respaldo ciudadano, y eso no se logra de un día para otro, son meses y años de trabajo y de identificación social”.