Anuncia Obras Públicas inversión de $350 millones para rehabilitar drenajes

Con una inversión estimada entre los 300 y 350 millones de pesos, la Secretaría de Obras Públicas del Estado alista el arranque de un paquete de 80 nuevas obras enfocadas principalmente en atender rezagos críticos de drenaje sanitario y abastecimiento de agua en diversos municipios.

El Secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Raúl Francisco Montero Zamudio, informó que se encuentran en proceso de licitación proyectos de gran sentido social, destacando la rehabilitación integral del sistema de drenaje en Juan José Ríos, donde se destinarán aproximadamente 40 millones de pesos, así como acciones similares en Villa Juárez.

“Son cerca de 300 millones de pesos, 350 millones de pesos”, compartió Montero Zamudio.

La estrategia de inversión también contempla hacer frente a la escasez de agua en la zona sur y serrana del estado.

“Es un problema muy sentido que nos han venido pidiendo que atendamos. Ya tenemos listos los proyectos y estamos próximos a lanzar las licitaciones”, señaló.

En Escuinapa, la inversión ascenderá a 70 millones de pesos para obras de drenaje y agua potable, mientras que en Mocorito y Concordia se llevará a cabo el equipamiento de pozos para garantizar el suministro a la población.

Además de los servicios básicos, la Secretaría reportó avances en proyectos de conectividad vial y espacios públicos, como en Culiacán, que Iniciará la construcción de un nuevo bulevar en la zona de la Laguna de Canachi.

También en Mazatlán se encuentra en proceso de licitación el Centro Comunitario Marco Verde y el Secretario confirmó que están por iniciar los trabajos en el Puente del Congreso, infraestructura clave para la capital del estado.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca abatir el déficit en servicios primarios, priorizando las comunidades que han manifestado mayores urgencias en sus sistemas de saneamiento y red hidráulica.