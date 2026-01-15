Anuncia PAS campaña de afiliación y reafiliación rumbo a 2027

El Partido Sinaloense anunció el inicio de una campaña de afiliación y reafiliación con el objetivo de fortalecer su padrón rumbo al proceso electoral de 2027, informó su dirigente estatal, Robespierre Lizárraga Otero.

El líder del PAS explicó que el partido cuenta actualmente con más de 140 mil afiliados reconocidos por la autoridad electoral, por lo que el proceso busca depurar y actualizar el padrón, además de abrir las puertas a nuevos simpatizantes interesados en participar activamente en la vida política del Estado.

Hizo un llamado a quienes se afiliaron en años anteriores para que refrenden su militancia y a ciudadanos sin partido a sumarse a un proyecto que, dijo, prioriza lo local y las necesidades inmediatas de las comunidades.

“Es muy importante que quien nos escuche y quien nos ve, y que en aquel lejano ya 2012 se afilió al Partido Sinaloense, venga, acuda al partido, acuda a su partido y refrende su militancia”, señaló.

El dirigente subrayó que el proceso de afiliación está abierto a ciudadanos de cualquier sector social y sin importar su militancia previa, siempre que compartan la visión de construir un mejor Sinaloa desde lo local.

“... si quiere participar en política, si quiere ser candidato o candidato, sea a regidor o Síndico Procurador o Presidente, no nada más de Culiacán, de nuestros 20 municipios, se aspira a ser Diputado o Diputada... e incluso si alguien aspira o tiene proyecto a ser Gobernador o Gobernadora del Estado, sepa que nosotros somos un instrumento de la ley serio, viable, con presupuesto y con proyecto político para Sinaloa”, resaltó.

Lizárraga Otero adelantó que esta etapa también contempla un replanteamiento interno, que incluye nuevas dirigencias municipales, la incorporación de nuevos perfiles y una renovación de la narrativa política del PAS.

Incluso, señaló que el partido analiza ajustes en su imagen institucional, como parte de una estrategia para presentarse con “nuevas caras y nuevas voces” ante la ciudadanía, sin abandonar los principios que le dieron origen.

“Nuevas caras, nuevas voces van a ver ustedes en el partido y además, el replanteamiento de nuestra narrativa discursiva y política ¿y por qué no? En cierto momento se considerará hasta de imagen. Eso es lo que viene para el partido sinaloense en los próximos meses”, resaltó.