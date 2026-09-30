Anuncia Pedro Lobo que buscará la Diputación federal

El Diputado local Pedro Villegas Lobo buscará participar en el proceso de Morena para la definición de una coordinación y eventual candidatura a una Diputación federal por el Distrito 5, luego de descartar sus aspiraciones por la Alcaldía de Culiacán.

El Legislador señaló que inicialmente había contemplado buscar la Presidencia Municipal de Culiacán; sin embargo, decidió cambiar de proyecto y respaldar la participación de mujeres que se registren para encabezar la candidatura por el Municipio.

“Y ahora que estamos en los tiempos de las coordinaciones municipales, yo creo que capitales como Culiacán y otras ciudades necesitan que las mujeres ocupen esos espacios”, expresó.

Villegas Lobo informó que este miércoles realizará su registro para participar en el proceso de selección de la coordinación federal y expresó su respeto hacia quienes también decidan contender por esta posición.

Como parte del proceso, indicó que realizará recorridos por el Distrito 5 para reunirse con ciudadanos y conocer sus necesidades.

“Estaremos enfocados en el territorio, casa por casa, llevando el mensaje de la defensa de la soberanía nacional y también visitando cada casa del Distrito 5 federal, que abarca prácticamente todo Culiacán”, comentó.

Morena inició con los registros para los procesos internos municipales y federales, mediante los cuales se definirán a quienes eventualmente contenderán por distintos cargos en las elecciones del próximo año.