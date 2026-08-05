Anuncia Ramírez Cuéllar reunión con empresarios de Sinaloa para dialogar sobre el Presupuesto 2027

El Diputado federal de Morena y vicecoordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, sostendrá este miércoles una reunión con integrantes del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y representantes del sector empresarial para recoger propuestas que puedan incorporarse a la discusión del Paquete Económico 2027.

En conferencia de prensa en Culiacán, el Legislador explicó que la visita responde a una invitación del organismo empresarial y forma parte de una serie de encuentros con distintos sectores productivos del estado.

“Estamos atendiendo la invitación del Consejo Sinaloense... venimos a conversar, a dialogar sobre dos puntos fundamentales de la agenda legislativa que inicia el próximo 1 de septiembre”, expresó.

Ramírez Cuéllar señaló que uno de los temas centrales será la elaboración del paquete de ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, proceso que el Congreso de la Unión deberá discutir durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

Indicó que con los empresarios abordará las expectativas de inversión para Sinaloa, los cambios que podrían incluirse en el paquete de ingresos y la asignación de recursos para el próximo año.

“Hoy con los empresarios sinaloenses vamos a platicar de las expectativas de inversión, de los cambios que se van a presentar en el paquete de ingresos y también de la inyección de recursos para los gastos de 2027”, dijo.

Añadió que el segundo eje de la reunión será el paquete de reformas legales y constitucionales que Morena impulsará en el Congreso, enfocadas en el combate a la corrupción y la impunidad.

El Diputado federal explicó que el encuentro también servirá para conocer las inquietudes y propuestas del sector empresarial sobre ambos temas y fortalecer el diálogo entre el Poder Legislativo y los sectores productivos de la entidad.

Además del encuentro con Codesin, Ramírez Cuéllar informó que durante su visita a Sinaloa sostendría reuniones con acuacultores y otros sectores económicos para continuar la construcción de un programa de desarrollo para la entidad rumbo al periodo 2027-2033.

“Venimos a construir una gran unidad, queremos ser promotores de la construcción de una gran unidad sinaloense. Estamos obligados a reconstruir la grandeza sinaloense y forma parte de este programa, pues tiene que ver también con la reuniones que celebraremos dentro de unos momentos y que también tendremos a lo largo del día con distintos sectores, personas de la entidad para pues aclarar las dudas, ver darnos claridad entre todos”, señaló.