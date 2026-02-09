Anuncia Rector de la UAS Madueña que ya se depositó el pago de la segunda quincena de enero

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, confirmó hace unos minutos que ya quedaron depositados los recursos que faltaban para el pago de la segunda quincena de enero de los trabajadores de la institución.

El anuncio lo hizo a través de un video difundido en las cuentas oficiales de la UAS en sus redes sociales.

“Como se informó el pasado jueves y a partir de la comunicación establecida con las autoridades federales, a primera hora de hoy fueron depositados los recursos correspondientes y estos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, por lo que en unos momentos más estaremos cumpliendo con el pago de la segunda quincena del mes de enero”, dijo Madueña Molina.

“Quiero agradecer a toda la comunidad universitaria por la solidaridad y compromiso demostrado en favor de nuestra Institución, al mantener las actividades académicas y administrativas, a pesar de la demora en el pago de su salario”.

En su discurso, que duró apenas dos minutos, también agradeció el esfuerzo y las gestiones del Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Ricardo Villanueva Lomelí, así como del Gobernador Rubén Rocha Moya y las autoridades estatales.

“Como siempre, nuestra alma mater se mantiene firme en su vocación social, velando por la formación de sus estudiantes y el bienestar de sus trabajadores”, agregó.