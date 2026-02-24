Anuncia Rector de la UAS que compactarán unidades académicas para reducir gasto operativo

En una sesión del Consejo Universitario, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, presentó un informe detallado sobre la situación financiera de la institución y las medidas de reingeniería que se implementarán este año para enfrentar la crisis económica y compactar unidades académicas.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la compactación de diversas unidades académicas y explicó el Rector, áreas que anteriormente contaban con múltiples estructuras administrativas se unificarán para reducir el gasto.

“Se van a ver algunos temas de compactación de unidades académicas porque ya vamos a iniciar con el tema de la disminución para tratar de disminuir un poco lo que es la burocracia y bajar un poco lo que es el gasto”, explicó.

Expuso que las cuatro estructuras de Humanidades se integrarán en una sola, mientras que en Artes se pasará de dos a una, y en Ciencias Naturales y Exactas de tres a una sola unidad.

El objetivo primordial es bajar el gasto administrativo sin afectar el desarrollo de las clases.

El Rector calificó el cierre del 2025 como difícil, señalando que la Universidad no recibió apoyos extraordinarios y tuvo que recurrir a préstamos, incluido uno del Gobierno del Estado para el pago de aguinaldos, asimismo, informó sobre la existencia de pasivos ante instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria.

Para este año, se ha instruido una reducción general del 10 por ciento en el gasto de funcionamiento de todas las escuelas y se está revisando la plantilla laboral, donde ya se han registrado algunos recortes de personal.

Durante la sesión, el Rector aseguró que se presentará de manera transparente toda la información relativa a la reforma laboral, la conformación del fideicomiso y la retención de recursos a trabajadores jubilados.

Al finalizar compartió que a pesar de los retrasos que se han presentado en el pago de algunas quincenas, y destacó que el 90 por ciento de los trabajadores universitarios ha votado a favor de estas medidas de reingeniería, mostrando solidaridad con la institución en este proceso de ajuste que continuará durante todo el año.

“Yo estoy muy contento y muy agradecido por la forma como han respondido, a pesar del retraso que hemos tenido en alguna ocasiones del pago de las quincenas”, señaló.