Anuncia Rocha Moya apertura de ventanilla para pago de $400 por tonelada a trigueros de Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la apertura de la ventanilla para iniciar los trámites del apoyo estatal de 400 pesos por tonelada dirigido a los productores de trigo harinero del Estado.

El programa implica una derrama de 80 millones de pesos, destinados a 2 mil 579 productores.

Durante su conferencia La Semanera, explicó que las reglas de operación fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado el 21 de noviembre y que, a partir de este lunes, las y los productores pueden acceder a la convocatoria.

El objetivo, dijo, es respaldar la comercialización del grano y contribuir al establecimiento de un precio justo.

Rocha recordó el compromiso asumido en la zona norte.

“Nosotros fuimos a El Carrizo y comprometimos un apoyo extraordinario nuestro y los vamos a apoyar para que salga este mes de 400 pesos por tonelada y estamos hablando de 190 mil toneladas que prácticamente son 80 millones de pesos. Yo les dije que para antes del primero de diciembre y vamos a empezar ahora”.

El apoyo está dirigido a productores de la cosecha otoño–invierno 2024-2025.

Los requisitos son:



Personas físicas:

Solicitud del programa

Identificación oficial vigente

RFC

CURP

Comprobante de domicilio

Permiso único de siembra

Estado de cuenta bancaria

Liquidación de la cosecha

Factura y comprobante de pago



Personas morales:

Todos los anteriores

Acta constitutiva

Poder del representante legal

Una vez reunida la documentación, deberá entregarse en la bodega donde se vendió la cosecha para firmar la solicitud de participación.

Los centros de acopio, autorizados como ventanillas, remitirán los expedientes a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que validará los documentos para proceder al pago.