CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la basificación de medio millar de trabajadores de salud.

Mediante una publicación en Twitter, el Mandatario estatal apuntó que durante la siguiente semana se basificarán a 500 trabajadores del sector salud que actualmente laboran por contrato.

“A nuestras compañeras y compañeros trabajadores del área de salud que laboran por contrato, les informo que estamos en el proceso de emisión de la convocatoria para las 500 plazas de base que entregaremos, entre esta semana y la siguiente”, señaló Rocha Moya.

El Gobernador indicó a los trabajadores de salud que no son necesarias manifestaciones para que este compromiso se concrete.

“Es un compromiso y lo cumpliremos, por lo que no necesitan suspender sus labores ni realizar movilizaciones para ese efecto”, señaló.

Esta basificación fue anunciada por el Gobernador desde enero pasado, cuando expuso que la gestión se encontraba incluida en el Presupuesto de Egresos de 2023.

“Desde ahora les digo que estamos por convocar a basificar a 500 trabajadores más. El año pasado lo presentamos aquí, hoy lo vamos a hacer con recursos propios nuestros, del Estado y no hay trabajadores de gobierno que los atendamos tanto como a los de Salud, a esos los estamos atendiendo permanentemente”, indicó el 16 de enero.

“Hemos atendido a las enfermeras, vamos incluso a codificar a los químicos, a los psicólogos, trabajadores sociales me parece, es decir, ellos no están debidamente codificados, no tienen el nombramiento que les corresponde”.