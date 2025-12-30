Anuncia Rocha Moya pago de quincena y aguinaldo a trabajadores de la UAS

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que este miércoles realizará el pago de la segunda quincena de diciembre, así como la totalidad del aguinaldo, a las y los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como resultado de un acuerdo entre el Gobierno federal, el Gobierno del Estado y las autoridades universitarias.

El mandatario estatal señaló que la UAS es un bien patrimonial de las y los sinaloenses, y un pilar del desarrollo social, cultural y educativo del Estado, por lo que garantizar su viabilidad y el respeto a los derechos laborales de su comunidad universitaria es una prioridad para su administración.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa es un bien patrimonial de todas y todos los sinaloenses, un pilar del desarrollo social y de la cultura del estado”, expresó Rocha Moya.

Recordó que el Gobierno del Estado ha reiterado que la situación de las finanzas públicas se encuentra presionada por deudas y pasivos de corto plazo heredados de administraciones anteriores; sin embargo, subrayó que, pese a ese contexto, se tomó la decisión de priorizar el cumplimiento de los derechos laborales del personal universitario.

“Aun en estas circunstancias y conscientes del papel fundamental de las y los trabajadores de nuestra Alma Mater y del valor superior de sus derechos laborales, en un esfuerzo conjunto entre la Federación y el Gobierno estatal hemos acordado mecanismos para que el día de mañana se cubra la segunda quincena de diciembre, así como la totalidad del aguinaldo a todos los trabajadores”, indicó.

Rocha Moya también agradeció el respaldo del Gobierno federal para concretar este acuerdo financiero, al destacar la coordinación institucional con la Presidencia de la República.

“Agradezco a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su invariable respaldo al Estado, hoy y siempre atenta a las necesidades de las y los sinaloenses y de sus familias”, manifestó.

El anuncio se da en el marco de las gestiones realizadas para garantizar la estabilidad laboral y financiera de la comunidad universitaria al cierre del año.