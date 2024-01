El Gobierno de Sinaloa implementará una reducción en la superficie sembrada de maíz considerada en la planeación anual de siembra y autorizada por el Consejo Estatal de Desarrollo Agropecuario para el 2024.

Lo anterior como parte de una estrategia ante la sequía que se espera en el estado en el próximo ciclo agrícola, mencionó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

En lugar del maíz se sembrará garbanzo, frijol y sorgo.

La producción de maíz se redujo a 320 mil hectáreas, el garbanzo pasó a 120 mil y el frijol a 65 mil hectáreas, precisó el mandatario estatal al destacar que son 200 mil hectáreas menos sembradas de maíz.

“Están los productores haciéndolo con responsabilidad y luego los módulos también, les agradezco que estén muy atentos, que no se pongan a darle agua a quienes no tengan permiso, a esos que por alguna razón tiene influencia. No quiero que se caiga en eso porque eso atenta contra el buen orden que debe haber en la siembra”, señaló el Gobernador.

Ante la inquietud de que pudiera provocarse la necesidad de importar maíz ante un posible desabasto, Rocha Moya descartó esta posibilidades.

”Tenemos una reserva de 700 mil toneladas, el que quiera comprarlas, desde ahorita se las vendemos, a buen precio desde luego. Ya estamos en condiciones de vender. Necesitamos que se mejore el precio de mercado, las condiciones en que nos compren. Nosotros tenemos una reserva y es una reserva que vale no solo para Sinaloa, vale para el País”, abundó el Gobernador.

Finalmente, el Ejecutivo Estatal indicó que además existe una reserva integrada por las cosechas que diversos productores tienen guardadas en sus bodegas y que solo están esperando algunas semanas para comenzar a vender a un precio adecuado.