Anuncia Sebides rodada hacia ‘Narnia’, en Imala para celebrar el mes patrio

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), convocó a la ciudadanía a participar en la Rodada Mexicana 2025 “Aventura Narnia”.

El evento ciclista se realizará el domingo 14 de septiembre, con salida a las 5:00 horas desde Antigua Ley Express Los Ángeles, sobre la carretera Culiacán–Imala, frente al residencial Maralago.

El recorrido concluirá en el paraje conocido como Narnia, ubicado en la sindicatura de Imala, a unos 20 kilómetros al oriente de Culiacán.

“Narnia” es un apodo popular para un paisaje natural de la presa Sanalona, el cual se destaca por sus praderas verdes y un entorno que recuerda escenarios fantásticos descritos por el escritor C.S. Lewis.

La secretaria de Sebides, María Inés Pérez Corral, explicó que la rodada busca fomentar la convivencia ciudadana, promover hábitos saludables y al mismo tiempo impulsar el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad sustentable.

El recorrido será de ida y vuelta y contará con tres puntos de hidratación y asistencia técnica.

Indicó que desplegarán vehículos de apoyo, así como seguridad de los tres órdenes de gobierno con apoyo de Protección Civil, Cruz Roja y la Secretaría de Salud.

Recomendaron a los ciclistas llevar casco, guantes y ropa reflectante, además de atender las indicaciones de los organizadores y mantener una velocidad segura.

Para participar deberán registrarse. Para más información, los interesados deberán comunicarse al WhatsApp 667 424 4932.