Anuncia Serapio Vargas marcha de trigueros desde El Carrizo hasta Culiacán este lunes

El Diputado local y empresario agrícola, Serapio Vargas Ramírez, anunció una nueva marcha por parte de productores de trigo sinaloenses para el próximo lunes 3 de noviembre, que comprendería desde el Valle del Carrizo hasta Culiacán.

Esto, precisó, como respuesta a lo que consideran una desatención del Gobierno federal hacia los trigueros del Estado en temas de comercialización.

Abundó que para esta ocasión se contempla un bloqueo móvil, en el cual se trasladarán a baja velocidad por las carreteras que conectan Guasave con la capital.

“Estamos en preparación de la otra marcha, para el próximo lunes vamos a hacer un cierre total móvil, de norte a sur desde El Carrizo hasta Culiacán”, informó Vargas Ramírez.

“¿Por qué lo podemos hacer? Porque en ese tramo hay una velocidad máxima, pero no hay una velocidad mínima, entonces podemos venir a un kilómetro por hora, si queremos hacerlo”, advirtió.

Las demandas del sector, dijo, son la exigencia del pago de la diferencia entre el precio de garantía del trigo y el pago que reciben los productores.

Vargas Ramírez señaló que dicho apoyo debe reflejarse en este año al ser un recurso etiquetado y que no podría postergarse para otro ejercicio fiscal.

“Hay un compromiso de hacer un pago de diferencia entre el valor que recibe el triguero y el precio de garantía, y si no se paga esa diferencia que son poco más de 2 mil pesos por tonelada, el otro año no va a haber forma de que se pague”.

“Hemos acordado salir del Valle del Carrizo, en una marcha lenta con 200, 300 trigueros, desde El Carrizo hasta la Secretaría de Gobernación hasta que se abra la ventanilla para registro y pago de ese apoyo”, manifestó Serapio Vargas.

Puntualizó que la deuda del Gobierno federal con el gremio triguero alcanza los 480 millones de pesos.

“Son 2 mil 500 trigueros, son como de 190 mil a 200 mil toneladas de trigo, son 480 millones de pesos lo que se adeuda a los trigueros y la verdad que es una falta de respeto, que estando en el Presupuesto de Egresos 2025, no se cumpla ese compromiso”.