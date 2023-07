En sesión ordinaria del Consejo Universitario, la Universidad Autónoma de Sinaloa anunció que implementará más acciones en busca de “defender la autonomía universitaria” de la persecución que aquejan las autoridades de la casa de estudios.

“En la Universidad estamos en estado de alerta en defensa de la autonomía universitaria, así lo hemos plasmado... No vamos a descansar ni un solo día hasta que no tengamos el triunfo en nuestras manos, porque no vamos a permitir que se vulnere a la institución”, expresó el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina.

Detalló que continuarán con movilizaciones como la jornada de volanteo que emprendieron el pasado 8 de julio en diversos cruceros de todo el estado.