Anuncia UAS pago de quincena atrasada y primas vacacionales

La Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa informó la dispersión de los recursos correspondientes a la segunda quincena de junio y el pago de un adeudo de la prima vacacional del año pasado y del 2026, luego de concretar gestiones ante las autoridades federales.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, el rector Jesús Madueña Molina detalló que la solventación de estos compromisos financieros es posible gracias a la llegada de las participaciones ordinarias del mes de julio.

“El día de hoy por la tarde, por los medios y las días acostumbradas, se va a pagar la quincena atrasada, la quincena del 30 de junio”, compartió Madueña Molina.

Según lo previsto, el salario adeudado del 30 de junio estará disponible la tarde de este martes, mientras que el miércoles 8 de julio se cubrirá la parte pendiente de la prima vacacional del 2025 y 2026.

“Esa es la información que quiero comunicar a todos y a cada uno uno de ustedes, decirles que estamos y seguiremos con el tema de la gestión de recursos”, señaló.

Para concretar los trámites administrativos en medio del conflicto laboral, las autoridades universitarias acordaron con la organización sindical el ingreso de personal de las áreas de finanzas y recursos humanos a las instalaciones.

Esta medida permite que tanto los trabajadores activos como los jubilados que reciben su pago mediante cheque puedan acudir a las cajas de tesorería y a sus unidades académicas para recoger sus documentos de cobro.

Pese a este avance, la administración central de la UAS aclaró que la situación financiera aún no se resuelve de manera integral.

Todavía se espera una respuesta de la Secretaría de Hacienda respecto a la solicitud de un adelanto de recursos correspondientes a noviembre, movimiento necesario para garantizar las siguientes quincenas de julio y la prima vacacional de este año.

El trámite ya fue ingresado por la Secretaría de Educación Pública, pero permanece pendiente de aprobación.

Respecto al paro general de labores que mantiene la institución, el rector señaló que este miércoles se llevará a cabo una reunión con la dirigencia sindical.

En dicho encuentro se presentarán los avances en las gestiones financieras para que los representantes de los trabajadores decidan, conforme a sus procesos internos, si existen condiciones para levantar la suspensión de actividades.