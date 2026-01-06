$!Anuncia UAS ‘saldo blanco’ en sus instalaciones tras periodo vacacional decembrino

La Universidad Autónoma de Sinaloa informó que ya cerró su protocolo de seguridad desde la Dirección de Personal por el periodo vacacional decembrino, que comprendió del 22 de diciembre al 2 de enero, y cerró con saldo blanco, confirmó Ricardo Chávez Cabrales. El funcionario detalló que la dirección a su cargo tiene un protocolo, que es el de garantizar la seguridad de todas sus instalaciones sean académicas, organizacionales y todo lo que compete a la casa de estudios sinaloense. Cada periodo vacacional se hace una relación de guardias en la que participan vigilantes y veladores.





“En esa estrategia se levanta lo que pasa en una bitácora, donde entre turno y turno se informa qué fue lo que pasó durante el día y ahí llevamos nosotros el control; entonces decir que siempre estamos atentos al llamado, es una dirección que siempre ha tenido mucha actividad, no para, aunque sean vacaciones y siempre atentos a lo que ocurre en cada unidad, escuela u organización”, dijo. En ese sentido dijo que ya están listos para atender a estudiantes, directores, personal, profesores y funcionarios en este regreso. En lo respecta a este 2026, dijo que desde antes de salir de vacaciones los vigilantes se han estado preparando y capacitando, además de que se atendió una convocatoria emitida por parte del sindicato, donde alrededor de 100 trabajadores, dentro de su escalafón que desean ser vigilantes, se les aplicó un examen teórico práctico, donde quienes hayan pasado el proceso se integrarán a esta dirección.



