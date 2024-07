CULIACÁN._ Fueron dados a conocer los ganadores de las cinco categorías del Premio al Mérito Juvenil Sinaloa 2024, reconocimiento otorgado por el Congreso del Estado a jóvenes no mayores de 29 años quienes destaquen en ámbitos académicos, deportivos, empresariales, cívico-social o artístico.

En total se recibieron hasta 74 postulaciones entre todas las categorías, y el jurado integrado por la Junta de Coordinación Política, así como las comisiones de Juventud, Cultura Física y Deporte; Educación, Ciencia y Tecnología; y la de Desarrollo Económico.

Los elegidos recibirán un diploma alusivo, tejo de oro, pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello, con los escudos del Congreso del Estado y del Estado de Sinaloa, así como 25 mil pesos.

Este veredicto se da con casi un mes de retraso, pues el jurado fue conformado el 18 de junio pasado, y habían programado una reunión para el 2 de julio, fecha en que darían a conocer a las y los ganadores.

Ganadores

En la rama académica, científica y tecnológica, la elegida fue María Guadalupe Beltrán Gómez. Ingeniera bilingüe que ha trabajado en proyectos de investigación científica y liderazgo transfronterizo.

Ha colaborado con “Dry Food: healthy food that will make you better”, trabajo conjunto entre Alemania, Irán y México enfocado en promover un modelo de negocio que evite el desperdicio de comida.

Francisco Alberto Ibarra Fong se llevó la categoría cívico-social, a propuesta de la Asociación Sinaloense de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

Su trabajo ha estado dirigido al apoyo para deportistas sordos, ya sea antes institutos municipales o estatales; como muestra, colaboró en la creación de la Asociación de Deportistas Sordos Sinaloenses, la cual presidió.

El premio por méritos deportivos fue para Carlos Emilio Báez Robles, taekwondoin que es cinta negra, tercer Dan, quien está clasificado como el tercer lugar mundial en la categoría sub-15 de dicha disciplina.

Entre sus logros está una medalla de bronce en las Gimnasiadas Mundiales de 2021 en Belgrado, Serbi; así como de 2023 en Río de Janeiro, Brasil.

Acumula en su palmarés 12 medallas de oro, dos de plata y otras dos de bronce en diferentes competencias.

Camila Govea Robles es bailarina de ballet clásico, actualmente en la compañía Chevalier Ballet, de Nueva York, Estados Unidos. Fue elegida ganadora del Premio al Mérito Juvenil por la categoría artística.

Ha participado en cursos de ballet en escuelas internacionales como Royal Ballet o American Ballet Theatre; asimismo, obtuvo premios y becas entre 2014 y 2019 en CDMX, La Habana, en Cuba, o Washington, Estados Unidos.

En la categoría empresarial, Eunice Andrea Aguirre Silva es la galardonada a propuesta del Instituto Sinaloense de la Juventud, y por Kibernus.

Su labor se ha destacado en MARA Espacios Seguros, consultoría especializada en promover e integrar la perspectiva de género en las empresas, a fin de mejorar las condiciones laborales de las mujeres.

Otro de sus méritos se forjó en 2017, cuando ante el femenicidio de Mara Castilla, en Puebla, fundó el grupo “Vamos Juntas”, el cual se dedica a acompañar a mujeres que usan plataformas de transporte privado, para desarrollar protocolos de prevención y atención de riesgos.