Anuncian actividades para celebrar el Mes de la Juventud 2025 en Culiacán

El Instituto Municipal de la Juventud presentó el calendario de actividades para celebrar el Mes de la Juventud en Culiacán, con una agenda cultural y recreativa dirigida a las juventudes durante todo el mes de agosto.

Beatriz Adriana Cárdenas Belmar, directora del IMJU, explicó que la programación de este año incluye dinámicas culturales y diversas.

Las actividades, indicó, comenzaron la semana pasada con el Colorín Fest en Plaza Forum Culiacán, que incluyó un bazar, presentaciones musicales, actividades recreativas y la participación de emprendedores locales.

También, agregó, realizaron una función especial de cine para jóvenes en La Isla.

Entre los próximos eventos destacó:

- Culichitlon: 15 de agosto en el Parque Acuático.

- Disco-Roller: Fiesta en patines con temática ochentera en Plaza Ceiba, con vestimenta alusiva y música de época.

- Festivales Juveniles: En Plaza San Isidro y Plaza Explanada, con talentos musicales locales, bazares de emprendedores, muestras y exposiciones artísticas.

- Rodando Ando: Rodada ciclista todos los jueves con rutas distintas para promover el uso de la bicicleta y un estilo de vida saludable.

Indicó que el cierre será con la tercera edición del Fin Juvenil 2025, un evento masivo en el Polideportivo Juan S. Millán que contará con la presencia de Alfonso Obregón y Dulce Guerrero, las voces de Shrek y Fiona, además de música en vivo, presentaciones de K-pop y talentos juveniles.

Señaló que en la edición anterior se registraron más de 7 mil 500 asistentes y se espera superar esa cifra.

Alfredo Meza, jefe del Departamento de Promoción e Impulso al Turismo de Culiacán, afirmó que la Dirección de Turismo apoya estas actividades.

“Los espacios donde se realizan, además de ser puntos de convivencia, también promueven las bellezas de Culiacán”, afirmó.

Benjamín Saucedo, director del Deporte Adaptado del IMDEC, señaló que la programación se extenderá a sindicaturas con actividades deportivas para fomentar la inclusión de las comunidades rurales en la vida cultural y recreativa del municipio.

Destacaron que todas las actividades son gratuitas , sin embargo aquellas que requieran preinscripción serán anunciadas en las redes sociales del IMJU Culiacán junto con horarios y detalles.

En la presentación estuvieron presentes Ulises Ibarra y José Abel Ibarra, representantes del Instituto Sinaloense de la Juventud.