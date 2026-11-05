Anuncian choferes marcha para exigir al Gobierno de Sinaloa subsidiar descuentos del transporte público

Choferes del transporte urbano de Culiacán marcharán el próximo lunes para exigir al Gobierno de Sinaloa que subsidie los descuentos que se otorgan a estudiantes y adultos mayores, cuyo costo recae sobre sus ingresos y de los permisionarios.

Flavio Rolando Ibarra, dirigente del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán, anunció que la movilización será desde la Catedral de Culiacán hacia Palacio de Gobierno, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, dependencia encargada de tramitar las tarjetas inteligentes para estudiantes que permiten acceder a tarifas preferenciales en el transporte público.

Aseguró que no están en contra de que estos sectores de la población reciba descuentos, sino de que sean los propios operadores quienes absorban parte del costo sin recibir una compensación por ello.

“Lo único que queremos es que el Gobierno sea el responsable y que asuma que él está otorgando el descuento, cuando los que estamos otorgando el descuento somos nosotros, que no estamos cobrando directamente”, expresó Flavio Ibarra.

Explicó que actualmente el pasaje general cuesta 15 pesos, mientras que los estudiantes pagan 3.50 pesos, lo que representa un descuento de 11.50 pesos.

Sin embargo, señalaron que de esa diferencia los choferes únicamente reciben 35 centavos, por lo que consideran que pierden ingresos por cada estudiante que trasladan.

Indicó que de acuerdo con sus cálculos, un conductor que transporta alrededor de 200 estudiantes al día deja de percibir aproximadamente 530 pesos diarios y estimó que las pérdidas podrían alcanzar los 108 mil pesos anuales por trabajador y, considerando a unos 700 choferes, sumar alrededor de 68 millones de pesos.

“El chofer está perdiendo de estos descuentos, están perdiendo de ganar su comisión”, afirmó.

Cuestionaron las propuestas legislativas para ampliar los descuentos a adultos mayores, pues consideraron que antes de aumentar los beneficios debe establecerse quién cubrirá el costo para los trabajadores.

Señalaron que buscarán entregar nuevamente un planteamiento a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para que se revise el esquema de descuentos y se establezca una compensación para los choferes y permisionarios.