$!Anuncian cierres viales en Culiacán por festejos de las Fiestas Patrias

Con motivo de los festejos por el Día de la Independencia, autoridades estatales anunciaron cierres viales para este martes 15 de septiembre en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Sinaloa.

De acuerdo con el operativo de vialidad previsto para la celebración, a partir de las 16:00 horas comenzará el cierre parcial de las calles y avenidas aledañas a la sede del Gobierno estatal.

A las 18:00 horas se aplicará el cierre total de las vialidades contempladas dentro del perímetro de seguridad del evento.

Las vialidades que tendrán restricciones a la circulación son:

- Calle Independencia.

- Avenida Insurgentes, en el tramo contiguo al Palacio de Gobierno.

- Guadalupe Victoria.

- Boulevard Emiliano Zapata, en el tramo señalado hacia el sector Centro y Plaza Fiesta.