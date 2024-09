El Gobierno federal construirá un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán y remodelará la Clínica del IMSS Número 45 ubicada en Mazatlán, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La construcción del nuevo hospital en Culiacán será en en terreno propiedad del Gobierno de Sinaloa que se ubica sobre la carretera a Imala, en el entronque con la carretera que conecta con La Pitayita. En cuanto a la remodelación de la Clínica de Mazatlán se planificó para no mudar el edificio a otro espacio.

El Gobernador pactó estas gestiones con Zoe Robledo Aburto, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel federal, en su visita a Ciudad de México el pasado fin de semana.

Rocha Moya precisó que el hospital de IMSS que será construido en Culiacán corresponderá al sistema IMSS ordinario, y no al IMSS Bienestar.

“Va a... nosotros ayudamos porque ya está resuelto la donación de un terreno para construir un hospital nuevo del IMSS, IMSS ordinario, ese en el que el trabajador cotiza, en el caso del IMSS Bienestar no cotiza, el IMSS ordinario”, mencionó el mandatario estatal.

“Ese ni siquiera está en el presupuesto federal, el IMSS ordinario se mueve con cuotas obrero patronales, lo que les pagan a ellos”

El terreno donado por el Gobierno de Sinaloa para la construcción del hospital corresponde a una superficie de 5 héctareas, y tendrá una capacidad de 216 camas hospitalarias con atenciones como tomografía, sala de hemodinámia, resonancia magnética, y consultas de especialidades y subespecialidades.

En cuanto a la remodelación de la Clínica del IMSS en Mazatlán, ubicado sobre avenida del Mar, el Gobernador señaló que se respetará la arquitectura del edificio que ya resulta emblemático en esa zona del puerto.

“Ya le había planteado la clínica vieja del seguro social de Mazatlán, entonces me dijo ‘sabes qué, me voy a comprometer contigo, la vamos a remodelar para no moverla de ahí donde está’ porque incluso hay historia ahí arquitectónica, hay algunos arcos y demás que tienen que ver con la arquitectura mazatleca particularmente su centro histórico”, dijo.