$!Anuncian despliegue de 6 mil elementos de seguridad para la Feria Ganadera de Sinaloa

Un despliegue de aproximadamente 6 mil elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno será implementado durante los 10 días de la Feria Ganadera de Sinaloa 2026, que se realizará del 20 al 29 de noviembre en Culiacán.
El Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, informó que el operativo contempla tres anillos de vigilancia alrededor del recinto, vehículos blindados, cinco aeronaves y sistemas antidrones para reforzar la protección de los asistentes.
Explicó que habrá dos dispositivos: uno enfocado en las instalaciones de la Feria Ganadera y otro de cobertura general, que incluirá puestos de atención ciudadana en seis puntos de acceso a la ciudad y recorridos de la Guardia Nacional.
El funcionario señaló que también habrá vigilancia durante los horarios de salida, pues las actividades del recinto se desarrollarán aproximadamente de las 16:00 a las 00:00 horas.
Además, indicó que de jueves a domingo se aplicará un horario extendido de seguridad, de las 20:00 a las 02:00 horas, con el despliegue del personal operativo para facilitar el regreso de los asistentes a sus domicilios.
“Aquí hacerle la invitación a toda la ciudadanía que pueden venir con tranquilidad, la seguridad está garantizada”, afirmó Téllez López.
La presentación de la edición 49 fue encabezada por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sainz, quien informó que la exposición contará con 552 ejemplares de 13 razas diferentes y la participación de 42 ranchos ganaderos.
El dirigente explicó que la feria incluirá exposición de ganado, área gastronómica, juegos mecánicos, charreadas, caballos bailadores y el tradicional Teatro del Pueblo.
En cuanto a los costos, adelantó que la entrada general tendría un precio de 20 pesos, mientras que el estacionamiento costará 50 pesos. Los juegos mecánicos tendrán un subsidio del 50 por ciento durante los 10 días del evento.
“Estamos valorando de nuevo cobrar 20 pesos de entrada en la cual tendrán derecho a disfrutar el elenco artístico”.
Sainz señaló que el objetivo es mantener precios accesibles para las familias y facilitar la participación del comercio local.
Por su parte, el Secretario de Agricultura y Ganadería estatal, Ismael Bello Esquivel, informó que el Gobierno de Sinaloa destinará 8 millones de pesos al programa de mejoramiento genético, mediante el cual los productores podrán recibir un apoyo de 25 mil pesos para adquirir sementales.
Indicó que el sector ganadero representa alrededor de 25 mil familias en Sinaloa y que la exposición permite reunir a productores y criadores de razas puras.
En el Teatro del Pueblo se anunció la participación de más de 25 artistas durante las jornadas de la feria. Entre los grupos y cantantes programados están Los Yonic’s, Germán Montero, Mi Banda El Mexicano, Miguel y Miguel, la Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, Los Intocables del Norte y la Sonora Dinamita.
También se contemplan presentaciones de agrupaciones locales, compañías folclóricas y bandas de instituciones como el Ejército y la Marina.
Como parte de las actividades previas, la Asociación de Cabalgateros de Sinaloa realizará una cabalgata el 22 de noviembre, con salida desde la Catedral de Culiacán y destino a las instalaciones de la Feria Ganadera.
Los organizadores estiman la participación de más de mil 500 caballos. Para esta actividad se prevé contar con personal veterinario, puntos de hidratación y apoyo de Tránsito.
La inauguración de la exposición está programada para el 20 de noviembre a las 16:00 horas.