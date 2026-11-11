$!Anuncian despliegue de 6 mil elementos de seguridad para la Feria Ganadera de Sinaloa

Un despliegue de aproximadamente 6 mil elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno será implementado durante los 10 días de la Feria Ganadera de Sinaloa 2026, que se realizará del 20 al 29 de noviembre en Culiacán. El Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, informó que el operativo contempla tres anillos de vigilancia alrededor del recinto, vehículos blindados, cinco aeronaves y sistemas antidrones para reforzar la protección de los asistentes. Explicó que habrá dos dispositivos: uno enfocado en las instalaciones de la Feria Ganadera y otro de cobertura general, que incluirá puestos de atención ciudadana en seis puntos de acceso a la ciudad y recorridos de la Guardia Nacional. El funcionario señaló que también habrá vigilancia durante los horarios de salida, pues las actividades del recinto se desarrollarán aproximadamente de las 16:00 a las 00:00 horas.





Además, indicó que de jueves a domingo se aplicará un horario extendido de seguridad, de las 20:00 a las 02:00 horas, con el despliegue del personal operativo para facilitar el regreso de los asistentes a sus domicilios. “Aquí hacerle la invitación a toda la ciudadanía que pueden venir con tranquilidad, la seguridad está garantizada”, afirmó Téllez López. La presentación de la edición 49 fue encabezada por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sainz, quien informó que la exposición contará con 552 ejemplares de 13 razas diferentes y la participación de 42 ranchos ganaderos. El dirigente explicó que la feria incluirá exposición de ganado, área gastronómica, juegos mecánicos, charreadas, caballos bailadores y el tradicional Teatro del Pueblo.