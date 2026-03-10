$!Anuncian el Carnaval de Altata 2026 ‘Oleajes de Alegría’; esperan derrama económica de $65 millones

Bajo el lema “Oleajes de Alegría”, el Municipio de Navolato presentó oficialmente el Carnaval de Altata 2026, un evento que busca consolidar al puerto como uno de los destinos turísticos más importantes del centro de Sinaloa esperando una derrama económica de 65 millones de pesos.

Durante la rueda de prensa, el Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, destacó que se trabaja de manera coordinada entre Gobierno y sociedad para garantizar que sea una fiesta familiar.

“Estamos trabajando coordinadamente para que sea una fiesta y la disfruten en familia, que vengan a disfrutar y con respeto sacar adelante este evento”, expresó.

Las festividades se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo, esperando una afluencia superior a los 80 mil visitantes.

La subsecretaria de Promoción, Inversión y Desarrollo Turístico, Celia Jáuregui Ibarra, subrayó que este Carnaval es un motor de desarrollo para las comunidades costeras.

Se compartió que el año pasado el evento reunió a 55 mil personas con una derrama de 44 millones de pesos, sin embargo, para este 2026 señalaron que la expectativa es alcanzar los 65 millones de pesos para beneficio de restaurantes y comercios locales.

El director de Desarrollo Económico, Raúl Antonio Zazueta Ramírez, detalló la programación de los tres días de fiesta en el Malecón.