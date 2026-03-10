$!Anuncian el Carnaval de Altata 2026 ‘Oleajes de Alegría’; esperan derrama económica de $65 millones

Bajo el lema “Oleajes de Alegría”, el Municipio de Navolato presentó oficialmente el Carnaval de Altata 2026, un evento que busca consolidar al puerto como uno de los destinos turísticos más importantes del centro de Sinaloa esperando una derrama económica de 65 millones de pesos.
Durante la rueda de prensa, el Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, destacó que se trabaja de manera coordinada entre Gobierno y sociedad para garantizar que sea una fiesta familiar.
“Estamos trabajando coordinadamente para que sea una fiesta y la disfruten en familia, que vengan a disfrutar y con respeto sacar adelante este evento”, expresó.
Las festividades se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo, esperando una afluencia superior a los 80 mil visitantes.
La subsecretaria de Promoción, Inversión y Desarrollo Turístico, Celia Jáuregui Ibarra, subrayó que este Carnaval es un motor de desarrollo para las comunidades costeras.
Se compartió que el año pasado el evento reunió a 55 mil personas con una derrama de 44 millones de pesos, sin embargo, para este 2026 señalaron que la expectativa es alcanzar los 65 millones de pesos para beneficio de restaurantes y comercios locales.
El director de Desarrollo Económico, Raúl Antonio Zazueta Ramírez, detalló la programación de los tres días de fiesta en el Malecón.
El viernes 27 de marzo se llevará a cabo la inauguración con el tradicional baile rompehielo a partir de las 18:00 horas, contando con grupos como Edición 240, La Dinastía Camacho, Los Padrinos y Los Destacados de Culiacán.
Para el sábado 28 de marzo se realizará la coronación de la Corte Real, que incluye a la Reina Infantil, Reina del Carnaval, Reina de la Alegría y Reina de la Diversidad y el elenco musical estará encabezado por Enigma Norteño, La Explosiva Sonora Dinamita, Los Intocables Juniors y Viajeros del Norte.
El domingo 29 de marzo el desfile iniciará a las 17:00 horas en la zona del Muelle 33, recorriendo el malecón y el cierre musical estará a cargo de Mi Banda El Mexicano, Grupo Clasificado, Silvia Mendivil y Banda Cruz de Oro.
Para la tranquilidad de los asistentes, se implementará el operativo “Ruta Segura” en coordinación con los tres niveles de Gobierno.