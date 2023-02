En las instalaciones del Centro Cívico Constitución de Culiacán, autoridades del Gobierno Federal entregaron 360 tarjetas del Banco del Bienestar a estudiantes de Educación Media Superior beneficiados por el programa de becas Benito Juárez, pero la meta es otorgar 47 mil que corresponde al número de beneficiarios.

“Tenemos la obligación como Gobierno Federal de resolver lo más sencillo, es decir, que son las becas. Hay que entrarle a la tarea juntos y hay que encontrarle una solución para que los plebes no batallen, entonces eso es lo que celebramos el día de hoy, que ya nos van permitir entrarle al trabajo en equipo”, detalló el delegado de Programas para el Bienestar de Sinaloa, Omar López Campos.

La finalidad de entregar las tarjetas, según explicó el delegado, es afinar las áreas de oportunidad del proceso, pues aseguran no querer que los jóvenes batallen en el cobro de la beca.

El director general de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Santiago Inzunza Cázares, destacó que estos apoyos ayudan a las instituciones educativas a combatir el abandono escolar e invitó a los jóvenes que por conflictos económicos no logran culminar sus estudios a continuar su educación.

“Este apoyo que el Gobierno Federal, que Andrés Manuel López Obrador proporciona a los estudiantes de nivel Medio Superior es un recurso muy valioso que nos ha permitido mantener a muchos jóvenes en las aulas, que terminen su educación y que continúen, todos los que puedan, sus estudios universitarios”, comentó.

López Campos explicó que han detectado que las escuelas no registran a los estudiantes y por eso no salen los pagos a tiempo, provocando rezago, por ello hablarán con el personal de las escuelas para que estén al día con los trámites y no afectar a los estudiantes.

“Nosotros queremos encontrar la fórmula para que esto ya no sea de esa manera, que pasaba, es lo que yo de manera constructiva le critico al equipo de becas, citaban a 17 planteles sabiendo que iban a atender 200 plebes, es absurdo, eso es lo que queremos evitar ahora”, afirmó.

El funcionario aseguró que ahora que están dentro del programa podrán estar en contacto con los entes educativos para recordarles que también tienen responsabilidades, que realicen su trabajo en tiempo y forma para así evitar complicaciones en el sistema.