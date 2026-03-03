Anuncian EXPOCOOP 2026 en Los Mochis este marzo

La EXPOCOOP 2026, Expo de Cooperativas del Noroeste, se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo en la Universidad Autónoma Indígena de México, en Los Mochis, Ahome, con la participación estimada de entre 80 y 120 sociedades cooperativas de la región y otros estados del País.

En conferencia de prensa, el Diputado Ambrosio Chávez Chávez informó que el evento forma parte de una estrategia integral para fortalecer la economía social en Sinaloa, acompañada de una iniciativa de Ley de Fomento a las Sociedades Cooperativas que ya recibió primera lectura en el Congreso del Estado.

El legislador explicó que el objetivo de la nueva ley es dar sustento jurídico, orden y respaldo presupuestario a cooperativas de consumo, ahorro, producción, servicios, turismo rural, artesanías y agricultura, más allá del sector pesquero que ya cuenta con regulación específica.

“El objetivo principal es reivindicar de alguna manera la economía social, la importancia de apoyar a sectores medios y bajos de la sociedad que están aportándole a la economía, pero que les hace falta respaldo, apoyo jurídico y también presupuestario para poder operar”, señaló.

Eduardo Gómez González, presidente del Parlamento Nacional de Profesionistas en Sinaloa y coordinador general del evento, destacó que en México sólo ocho estados cuentan con una ley estatal en materia de cooperativismo, lo que deja en desventaja a miles de organizaciones.

Indicó que en el noroeste del País podrían existir entre 3 mil 500 y 4 mil cooperativas, lo que impactaría de manera directa a cerca de 100 mil personas, considerando a las familias que dependen de estas actividades.

Explicó que la EXPOCOOP busca crear una plataforma de intercambio comercial, capacitación y profesionalización.

Durante los dos días, explicó, habrá exposición de productos, centro de negocios, talleres, 13 mesas temáticas y encuentros con compradores nacionales e internacionales.

Entre los temas a abordar se encuentran certificaciones agroalimentarias, exportación, enfoque de género en el cooperativismo, casos de éxito, reformas legales y oportunidades para pueblos originarios.

Gómez González subrayó que uno de los principales retos es evitar que las cooperativas se conviertan únicamente en mecanismos para acceder a recursos públicos, como ocurrió en el pasado.

“La pertinencia es la educación, creo que es el único camino que tenemos porque como decimos, estamos ya en el punto cero. Si no lo hacemos como profesionistas, entonces nos vamos a perder la oportunidad de poder presentar a estas a estas la esperanza que muchas ya están totalmente desesperanzadas”, puntualizó.

La Diputada Rita Fierro Reyes, presidenta de la Comisión de Pesca, señaló que el sector pesquero cuenta con apoyos definidos debido a que existe una ley específica, pero reconoció que otros sectores productivos no tienen ese mismo respaldo.

La Diputada Luz Verónica Viera Rocha, presidenta de la Comisión de Turismo, destacó la importancia de organizar a cooperativas vinculadas al turismo rural y a programas como Sembrando Vida, especialmente en municipios serranos.

La EXPOCOOP 2026 se realizará de 8:00 a 17:00 horas.

Los organizadores informaron que aún hay espacios disponibles para cooperativas interesadas en participar con stand y productos.