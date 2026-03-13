Anuncian Feria del Empleo en Culiacán para el 19 de marzo

CULIACÁN._ Con el fin de mover la economía regional y abrir puertas a quienes buscan una oportunidad laboral, el Ayuntamiento de Culiacán, en conjunto con el Servicio Nacional del Empleo, anunció la realización de la Feria del Empleo el próximo jueves 19 de marzo.

La cita será en las instalaciones del Polideportivo Juan S. Millán, en un horario de las 10:00 a las 15:00 horas.

De acuerdo con los organizadores, este evento se perfila como la plataforma de reclutamiento más relevante de este trimestre del año, ya que concentrará a empresas con fuerte presencia en el municipio que requieren personal de manera inmediata.

Uno de los principales atractivos de esta jornada es que los buscadores de empleo podrán entrevistarse directamente con los reclutadores y representantes de recursos humanos, lo que agiliza el proceso de selección.

Además, los asistentes tendrán la posibilidad de postularse a varias vacantes de distintos sectores industriales y de servicios en un mismo lugar.

Para aprovechar al máximo el evento, las autoridades recomiendan a los interesados acudir con varias copias de su currículum vitae o solicitudes de empleo ya elaboradas para facilitar su registro en los distintos puestos.

La feria forma parte de una estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal para acercar las oportunidades a las colonias y sindicaturas.

Previamente, se han instalado módulos en puntos como la Unidad de Servicios Estatales, la sindicatura de Costa Rica y colonias como Alturas del Sur y San Isidro.

Con estas acciones se busca mejorar las condiciones de vida de las familias sinaloenses mediante el impulso a la empleabilidad y la coordinación con instancias estatales y federales.