$!Anuncian Feria del Empleo en Culiacán; participarán más de 30 empresas en la Plazuela Obregón

Con el objetivo de facilitar la vinculación laboral en la capital sinaloense, el Ayuntamiento de Culiacán anunció la realización de una nueva edición de la Feria del Empleo, la cual busca reunir a más de 30 empresas locales que ofrecerán sus vacantes de manera directa a la ciudadanía.
El evento, coordinado por la Dirección de Empleo municipal en conjunto con el Gobierno del Estado, a través del Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, se llevará a cabo el próximo viernes 23 de enero en la Plazuela Álvaro Obregón.
Erles García Castro, director del área, informó que la jornada se desarrollará en un horario de las 9:00 a 14:00 horas.
Durante este tiempo, los asistentes tendrán la oportunidad de entrevistarse personalmente con reclutadores, conocer detalles sobre los sueldos, funciones y horarios de los puestos disponibles, y postularse en ese mismo momento.
Además de la oferta de plazas, el funcionario destacó que se brindará apoyo en la elaboración de solicitudes de empleo y asesoría sobre cursos de capacitación orientados al autoempleo.
García Castro calificó el evento como una oportunidad valiosa debido a su ubicación céntrica y la diversidad de perfiles que se estarán buscando.
El Ayuntamiento también hizo un llamado a las empresas que deseen participar ofertando sus vacantes para que se pongan en contacto con la Dirección de Empleo o el Servicio Nacional del Empleo.
Para quienes requieran mayor información sobre la feria, se habilitó el número de WhatsApp 667 423 7182, con las extensiones 1089, 1530 y 1415.