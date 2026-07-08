Anuncian jornada extraordinaria de Desarme Voluntario en Culiacán

Este jueves 9 de julio, Culiacán tendrá una jornada extraordinaria de Desarme Voluntario para conmemorar el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

El objetivo de esta campaña, según el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, es para evitar el riesgo que un arma en casa representa para las familias.

Explicó además que esta actividad especial de canje, que se realizará en coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán, se llevará a cabo en el Parque Revolución, de 09:00 a 15:00 horas.

Destacó que, al igual que en otras jornadas del programa de Desarme Voluntario Sinaloa, la entrega será totalmente anónima y la persona canjeante podrá recibir desde 2 mil y hasta 15 mil pesos en efectivo, según las características del arma.

“Queremos que toda la ciudadanía se entere y nos ayude a pasar la voz de esta oportunidad para hacer de sus hogares un lugar más seguro”, declaró.

Mencionó que este será un evento especial apegado a la estrategia nacional “Sí al Desarme, Sí a la Paz” que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación entre los tres niveles de gobierno, por lo que posteriormente el programa continuará con su recorrido previsto por el resto de municipios.

Para más información se encuentra disponible el teléfono 6671263780.