Las fiestas decembrinas se aproximan y la Verbena Culiacán 2023 conmemorará las tradiciones con la temática “La magia de la Navidad”.

La presidenta del Sistema DIF Bienestar Culiacán, Irma Nydia Gasca Aldama, anunció que la fiesta popular mantendrá una temática alusiva a la Navidad para preservar la fe en los más pequeños.

“Queremos que no se pierda ese espíritu o la creencia de Santa Claus, los Reyes Magos, todo ese tipo de cosas que lleva la Navidad”, dijo Gasca Aldama.

La verbena arrancará a partir del día 8 de diciembre hasta el 7 de enero, y contempla un horario de 17:30 a 00:00 horas.

Entre las actividades habrá manualidades, tardes de cuento, Pintemos la villa, shows musicales, actividades culturales y noches nevadas, así como juegos mecánicos, tianguis turístico, restaurantes y un stand informativo sobre DIF Bienestar Culiacán.

La novedad de esta edición incluye una taquilla exclusiva para personas con discapacidad, e instalaciones adaptadas para la movilidad de quienes utilicen silla de ruedas, andadera, o muletas.

Gasca Aldama indicó que el año pasado registraron una afluencia de 247 mil 888 asistentes, por lo que estiman recibir a 250 mil personas este año.

Agregó que, en la edición pasada recaudaron alrededor de 14 millones de pesos, con utilidad entre 6 y 7 millones.

“Para este año esperamos no quedarnos por debajo de esta cifra”, comentó.

Los costos que manejarán durante la festividad anual son de 20 pesos en la taquilla de acceso, 30 pesos del estacionamiento, y 5 pesos para el uso de los baños; la recaudación se destinará a los programas de asistencia social.

Contarán con un módulo de recaudación de juguetes en el que las familias podrán hacer donaciones voluntarias para el programa de Día de Reyes.

“Que sigan las tradiciones navideñas, que sea una convivencia sana, familiar y que se sientan también todas las personas y asistentes con esta tranquilidad”, mencionó.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, director de Protección Civil en Culiacán, informó que implementarán el mismo operativo de seguridad que utilizaron en la Verbena 2022, para atender situaciones de riesgo y emergencia.

“Existe un puesto de coordinación, un centro de comando, en donde todos los días a las 17:00 se hace un pase de lista, nos colocamos en nuestras posiciones, estacionamiento, puertas de salida, puertas de entrada, taquillas y demás, en donde se da un inicio a las operación”, explicó.

En los protocolos participarán entre 250 y 280 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Cruz Roja Mexicana, Bomberos, así como Protección Civil.

También contarán con brigadas internas con áreas de comunicación, control de incendios, paramédicos, sanidad, búsqueda y rescate.

Por instrucciones del Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendivil, para evitar percances, los juegos mecánicos que no cuenten con las medidas de seguridad requeridas estarán fuera de funcionamiento hasta que se arregle.

“Si no tienen y no cumplen con alguna de las medidas de seguridad no van a funcionar, incluso, no se van a instalar”, puntualizó.