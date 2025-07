Anuncian mesas de trabajo para creación de Ley Fílmica de Sinaloa, este 3 y 4 de julio

CULIACÁN._ Este jueves 3 y viernes 4 de julio se celebrarán mesas de trabajo para encaminar la creación de una Ley Fílmica de Sinaloa, entre el Congreso del Estado de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura.

Las mesas se celebrarán a partir de las 9:00 horas el jueves 3 de julio, y el 4 de julio a partir de las 10:00 horas en el Museo de las Artes de Sinaloa.

La Diputada Sthefany Rea Reátiga, presidenta de la Comisión de Cultura y Artes del Congreso, detalló que para estos eventos, a realizarse en el Museo de las Artes de Sinaloa, estarán presentes autoridades federales y representantes de estudios a nivel nacional.

“El motivo de las mesas es poder reunir esfuerzos desde lo institucional y lo ciudadano para poder hacer una Ley integral. Nos van a acompañar autoridades de la Secretaría de Cultura federal, van a estar aquí en Sinaloa el director de estudios Churubusco.

“Este es un esfuerzo coordinado, este evento se está haciendo desde el Congreso, pero lo estamos haciendo en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura, lo estamos haciendo desde el Instituto Sinaloense de Cultura y también de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado”, manifestó Rea Reátiga.

Insistió que el impulso a una Ley en materia cinematográfica cobra relevancia para desarrollar y respaldar a las producciones locales, que actualmente no tienen condiciones de desenvolverse en Sinaloa, por lo que se miran forzadas a migrar.

“Sucede mucho en la actualidad, es que al no haber una Ley y no haber una Comisión, pues no existen los catálogos de locaciones y no existen los directorios de profesionales, fotógrafos, audiólogos, actores, actrices. Eso inhibe también la inversión de la industria cinematográfica”, dijo.

La cineasta y documentalista, Aurora Díaz Quiñónez, enfatizó que una normativa en cinematografía permitiría también mejorar la calidad de producciones locales.

En ese sentido, indicó que una Ley Fílmica serviría de cara a profesionalizar la producción audiovisual en el estado.

“También estamos buscamos que sea algo más profesionalizante, porque sabemos que no basta con tener un celular, un celular no nos hace realizadores audiovisuales. Hay un bagaje muy grande detrás de ese teléfono que estamos, de repente, usando.

“Esta Ley de Cinematografía, además de que busca atraer recursos para el estado, generar las condiciones para que vengan producciones de otros lados, también busca apoyar a las personas que estamos aquí dentro, y ese apoyo no solo para quienes editan de manera profesional, es también para estudiantes, enseñarle a nuestros jóvenes que no es nada más agarrarnos y grabar a la calle, que hay permisos y lineamientos que hay que seguir y conseguir”, destacó Díaz Quiñónez.