$!Anuncian morenistas ‘Convención Sinaloense’ para construir plan de gobierno 2027-2033

CULIACÁN._ La primera Convención Sinaloense, del partido Morena, se llevará a cado el próximo 27 de junio con el objetivo de construir un plan de gobierno para el periodo 2027-2033, mediante consultas con distintos sectores sociales, anunció el Diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Durante su visita a Culiacán este sábado, el legislador presentó el plan “Construyendo el segundo piso”, a la que acudieron políticos morenistas de la entidad.
El Diputado morenista explicó que la intención es generar un espacio amplio de participación para discutir el futuro del estado.
“Queremos construir en el estado un espacio muy grande de unidad”, expresó.
Detalló que a la convención se buscará convocar a agricultores, ganaderos, empresarios, universitarios, jóvenes, colectivos de mujeres y organizaciones civiles.
“Esta convención quiere expresar la gran unidad que tenemos todos los sinaloenses para sacar adelante nuestro estado y a nuestras familias”, señaló.
Ramírez Cuéllar indicó que antes del encuentro se realizarán tres eventos regionales para analizar problemáticas específicas. Estos se realizarían en Culiacán, Mazatlán y en la zona norte del estado.
“Queremos llegar a la convención después de haber hecho tres grandes eventos regionales”.
El Diputado federal señaló que uno de los objetivos es construir un acuerdo amplio sobre las prioridades del estado y sobre lo que deberán proponer quienes aspiren a gobernar Sinaloa.
“Lo que los candidatos y las candidatas deben de presentar y sobre todo lo que deben de ejercer queremos que sea fruto de un gran acuerdo”, afirmó.
Entre los temas que se pretenden discutir, mencionó vivienda, infraestructura, educación, salud y seguridad.
Sobre vivienda, recordó que existe la meta de construir 30 mil casas.
“Garantizar que nuestros jóvenes, nuestros muchachos puedan acceder a un techo que se viva con dignidad”.
También señaló que se buscará impulsar la obra pública y mejorar las vías de comunicación en la entidad.
Asimismo, planteó abrir un diálogo con universidades e investigadores para fortalecer la educación superior.
“Desafortunadamente en muchos otros estados, la matrícula y la inscripción de jóvenes viene decreciendo y esto pues es una señal de alerta en un poco rojo”, advirtió.
En materia de seguridad, Ramírez Cuéllar dijo que uno de los temas que más preocupa es la extorsión y el cobro de piso.
“Nos aterroriza, que nos llena de zozobra”, señaló.
El legislador insistió en que la convención busca abrir un diálogo con la población antes de discutir candidaturas.
“No venimos a otra cosa más que a construir unidad sinaloense”, expresó.