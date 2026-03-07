$!Anuncian morenistas ‘Convención Sinaloense’ para construir plan de gobierno 2027-2033

CULIACÁN._ La primera Convención Sinaloense, del partido Morena, se llevará a cado el próximo 27 de junio con el objetivo de construir un plan de gobierno para el periodo 2027-2033, mediante consultas con distintos sectores sociales, anunció el Diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Durante su visita a Culiacán este sábado, el legislador presentó el plan “Construyendo el segundo piso”, a la que acudieron políticos morenistas de la entidad.

El Diputado morenista explicó que la intención es generar un espacio amplio de participación para discutir el futuro del estado.

“Queremos construir en el estado un espacio muy grande de unidad”, expresó.

Detalló que a la convención se buscará convocar a agricultores, ganaderos, empresarios, universitarios, jóvenes, colectivos de mujeres y organizaciones civiles.

“Esta convención quiere expresar la gran unidad que tenemos todos los sinaloenses para sacar adelante nuestro estado y a nuestras familias”, señaló.