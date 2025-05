$!Anuncian nueva planta potabilizadora al norte de Culiacán; costará $86.9 millones

Por su parte, Rocha Moya aseguró que una vez que se concluya la planta potabilizadora se terminaría con los tandeos en el servicio de agua potable.

“Estas colonias, Las Cucas, El Mirador, Jardines de la Sierra, Los Mezcales, etcétera, van a decir: ‘estas van a entrar al tandeo porque el agua no alcanza’, no, ya le vamos a hacer esta planta y no van a tener que estar esperando a que un día sí y otro no”, afirmó.