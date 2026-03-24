Anuncian periodo vacacional de Semana Santa y operativo de seguridad en escuelas

* Del 30 de marzo al 10 de abril: Periodo vacacional de Semana Santa para el sector educativo.

* Más de 843 mil estudiantes de todos los niveles escolares iniciarán el receso de actividades.

Culiacán, Sinaloa, a 23 de marzo de 2026.- Durante la conferencia de prensa “Semanera”, el gobernador del Estado, Dr. Rubén Rocha Moya, junto a la secretaria de Educación Pública y Cultura, Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, informaron que, del 30 de marzo al 10 de abril, un total de 843 mil 491 estudiantes de todos los niveles educativos disfrutarán del periodo vacacional de Semana Santa, de acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 vigente.

Con el objetivo de salvaguardar la infraestructura educativa y prevenir actos de vandalismo o robos, el Gobierno de Sinaloa —a través de la SEPyC— pondrá en marcha este jueves 26 de marzo la Estrategia Estatal: “En Semana Santa, la Escuela es de Todas y Todos”.

La titular de Educación explicó que, para las y los alumnos de Educación Básica, el último día de clases será el jueves 26 de marzo, toda vez que el viernes 27 se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar; por su parte, las y los docentes mantendrán su jornada laboral normal ese día.

El jueves 26, agregó, se activará formalmente la estrategia preventiva que involucra a la comunidad, autoridades, madres, padres de familia y vecinos para proteger los planteles en coordinación con las corporaciones de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno.

“Tenemos programado el lanzamiento del programa ‘La Escuela es de Todas y de Todos’, en donde participan las siete Mesas Regionales de Construcción de Paz, la Secretaría de Seguridad Pública por instrucciones suyas, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Quienes habrán de disfrutar de este periodo vacacional serán alrededor de 843 mil 491 estudiantes de los distintos niveles educativos”, detalló Félix Niebla.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que el operativo de seguridad contempla, justamente, “evitar y cuidar que los planteles educativos se vandalicen en este tiempo y sean sujetos de hurto”.

La matrícula escolar que entrará en receso es de 843 mil 491 alumnos, de los cuales 572 mil corresponden a Educación Básica; 138 mil 322 a Educación Media Superior y 132 mil 762 a Educación Superior. El regreso a las aulas será el lunes 13 de abril.