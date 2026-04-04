Anuncian productores y transportistas nuevo paro nacional este lunes; Sinaloa tendrá movilización en casetas

Productores agrícolas y transportistas anunciaron un nuevo paro nacional para este lunes 6 de abril a partir de las 10:00 horas, con concentración en casetas de peaje en distintas regiones de Sinaloa, así como en más de 20 estados del País, como parte de una jornada de protesta ante el incumplimiento de compromisos del Gobierno federal.

La convocatoria, impulsada por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, contempla la toma de casetas en puntos como San Miguel Zapotitlán, en Ahome; y Juan José Ríos; Cuatro Caminos, que conecta Guasave, Angostura y Guamúchil; así como El Pisal, con presencia de productores de Mocorito, Navolato, Eldorado y Culiacán.

De acuerdo con los organizadores, la movilización responde a la exigencia de replantear la política agrícola del País, incluyendo la salida de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al considerar que este acuerdo ha afectado la competitividad del campo nacional frente a mercados internacionales.

Entre las principales demandas destacan el establecimiento de precios de garantía para todos los productores con base en costos nacionales, la implementación de aranceles que prioricen la compra de cosechas locales antes de importar, y la reactivación de un sistema de financiamiento accesible mediante una banca nacional con tasas de interés bajas.

Asimismo, plantean la necesidad de fijar metas de producción acordes a las necesidades alimentarias del País, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y reducir la dependencia del exterior.

Por su parte, integrantes del sector transportista se sumaron al paro con reclamos enfocados en la inseguridad en las carreteras. Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la Asociación Nacional de Transportistas, señaló que la protesta surge ante el incumplimiento de promesas gubernamentales para mejorar las condiciones de seguridad en las vías federales.

“El día 6 de abril se ha convocado a un nuevo paro nacional, puesto que el gobierno no ha cumplido las promesas de meter mayor seguridad en las carreteras y esto es algo que nos perjudica a todos”, expresó.

En ese sentido, pidió comprensión a la población y recomendó anticipar traslados ante posibles afectaciones.

Advirtieron que las movilizaciones podrían generar interrupciones parciales en la circulación, por lo que exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones.

“Esperamos su comprensión y por eso hacemos esta convocatoria con tiempo para que anticipen sus viajes y para que tengan tomen sus debidas precauciones. Esperamos contar con su apoyo. Las molestias son temporales y los beneficios deben de ser permanentes”, concluyó.