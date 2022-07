Anuncian que Estrada Ferreiro votaría en elección de Morena, pero no acudió

Aunque el equipo de comunicación del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro realizó una invitación a su nombre dirigida a los medios de comunicación, en la que se especificaba que acudiría a votar este sábado en la elección de consejeros distritales de Morena, el ex Presidente Municipal no se presentó.

“Buenas noches. Soy el Lic. Jesús Estrada Ferreiro. Me dirijo a ustedes amigas y amigos de los medios de comunicación, para informarles que el día de mañana sábado 30 de julio a las 10:00 horas en el parque de la Colonia Industrial Bravo, ejerceré mi derecho democrático para la elección de consejeros estatales de Morena”, fue parte del mensaje que se hizo llegar a integrantes de los medios de comunicación locales por un número telefónico que presuntamente pertenecía al ex mandatario municipal.

“Es muy necesario que salgamos a realizar una auténtica elección ciudadana, dadas las circunstancias que se han presentado alrededor de estas elecciones”.

El mismo mensaje fue reenviado por el encargado de la comunicación personal de Estrada Ferreiro, José Iturralde.

“Los representantes del partido fundado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador deben ser verdaderos transformadores de nuestro País y no seguidores o voceros de personas que solo ven por sus intereses y no por el bienestar del pueblo”, puntualiza la invitación.

De acuerdo con el padrón nacional de militantes de Morena que se encuentra público en la página del Instituto Nacional Electoral, Jesús Estrada Ferreiro no se encuentra afiliado al partido político, por lo que no puede participar en la elección de consejeros distritales.