Anuncian que la Verbena de Culiacán iniciará el 5 de diciembre

La Verbena de Culiacán ya se encuentra en preparación para recibir a miles de familias durante la temporada decembrina. El Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que los trabajos de instalación comenzaron y que el tradicional evento abrirá sus puertas el 5 de diciembre, extendiéndose hasta el 7 de enero, de acuerdo con la programación inicial.

Gámez Mendívil señaló que este año las labores se desarrollan conforme a lo previsto.

“La verbena se está preparando, se está programando. Está proyectada que inicie el 5 de diciembre”, afirmó al confirmar la fecha de apertura.

Agregó que el proceso de montaje avanza conforme a lo establecido.

“Ya están los haciéndose los trabajos y se proyecta, sino mal recuerdo, al 7 de enero que concluye, es lo que normalmente o tradicionalmente son las fechas de ver lo que es la verbena y ya hay un avance”.

El Alcalde explicó que será el Sistema DIF Bienestar Culiacán quien ofrecerá los detalles completos en los próximos días.

“En su momento la Presidenta del DIF Bienestar en Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama y el director Cirilo Celis Acuña, pues la van a presentar y les darán más información al respecto, horarios, costos, atractivos, etcétera”, refirió.

La Verbena es una de las actividades recreativas más concurridas en la capital sinaloense durante el fin de año, por lo que las autoridades municipales se preparan para recibir a visitantes locales y foráneos con diversas opciones de entretenimiento familiar, juegos mecánicos y oferta gastronómica.

Con la confirmación de las fechas, se prevé que en los próximos días se dé a conocer el programa completo y las condiciones operativas para esta edición.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán supervisando los trabajos previos para garantizar que el espacio esté listo para su inauguración el 5 de diciembre.