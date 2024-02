“Quiero pedirle a la comunidad universitaria que hoy como nunca debemos estar unidos; desde El Carrizo hasta Escuinapa hago un llamado para que todas las unidades académicas, los profesores, trabajadores, alumnos y padres de familia nos sumemos en unidad a defender a nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa”, declaró Jesús Madueña Molina al salir del Centro de Justicia Penal tras haberse diferido la audiencia inicial por el caso 1231/2023, donde se le acusa de ejercicio indebido de servicio público.

Señaló que la Fiscalía ha evidenciado la persecución política y su actuar inhumano contra universitarios en las audiencias.

“La Fiscalía ha demostrado que no tiene ética, que no tiene principios y lo que sí tiene es órdenes de llevarnos a la cárcel, es clara la orden, lo ha comentado el Gobernador en la semanera y lo ha comentado la Fiscal y hoy el Ministerio Público (...) se vio muy inhumano, una persona que no tiene principios ni ética”, dijo Madueña Molina al salir de la audiencia.

En un comunicado oficial se explica que al interior de la sala penal, el abogado defensor Milton Ayala Vega le dijo al Juez Carlos Alberto Herrera que estaba enfermo, que lo revisara un médico de la Fiscalía para poderse retirar, pero la Fiscalía fue muy insistente en que la audiencia se podía llevar a cabo asegurando que sólo era una estrategia con fines dilatorios.

“Querían tener a una persona que no iba a estar concentrada para que no llevara una defensa adecuada, ese era el objetivo de la Fiscalía”, dijo.

Madueña Molina pidió que se unan todos a la defensa de la Autonomía Universitaria, y que en cada centro de trabajo se haga causa común para que esa defensa se vea más motivada, “para que aumente la protesta” a lo largo y ancho del estado “en contra de este gobierno represor”.

“Por su parte el Asesor Jurídico de la UAS, Ramón Bonilla Rojas, calificó de inadmisible que el abogado defensor se presentara sin justificante médico porque ningún doctor quiere extenderlo pues no quieren ser investigados y perseguidos por la Fiscalía como lo amenazó el Gobernador”, se señala en el comunicado.

El Encargado del Despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero añadió que no permitirán que hagan con las instituciones lo que quieran, ni que sigan pisoteando los derechos humanos de los universitarios.