$!Anuncian tercera edición del Festival del Raspado en Imala con música, gastronomía y actividades deportivas

Con música en vivo, gastronomía regional, actividades deportivas y culturales, el Ayuntamiento de Culiacán anunció la tercera edición del Festival del Raspado de Imala, que se realizará el próximo domingo 16 de agosto con la expectativa de superar los 3 mil asistentes registrados el año pasado. La directora de Turismo Municipal, Adalay Montoya Castro, informó que el evento busca consolidarse como una tradición para el Pueblo Señorial, luego de que en la edición pasada se convirtiera en una estrategia para atraer visitantes y reactivar la economía de la sindicatura. “Más que reactivarlo, es algo que queremos ya hacer año con año, que sea una tradición que se quede fija en Imala”, expresó.

Las actividades iniciarán a las 5:30 horas con una rodada ciclista y un rally de senderismo. Posteriormente, desde las 9:00 horas, abrirá el corredor gastronómico y del raspado en la plazuela, además de presentaciones musicales, exhibición de automóviles clásicos, actividades infantiles y deportivas. En total participarán alrededor de 15 establecimientos, que ofrecerán raspados, antojitos, pan, tamales y otros productos regionales. Montoya Castro recordó que la edición de 2025 reunió entre 2 mil 500 y 3 mil personas, una respuesta que, dijo, superó las expectativas de los organizadores.

“El año pasado ni siquiera nosotros esperábamos que hubiera tanta afluencia. Ahora ya tenemos esa experiencia y podemos prepararnos mejor para ofrecer más actividades y atender a más visitantes”, comentó. En materia de seguridad, la funcionaria aseguró que ya existe coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para resguardar el evento. Además, informó que se mantendrá el programa Ruta Segura, mediante el cual se reforzará la vigilancia en los accesos hacia Imala y durante el desarrollo del festival para brindar mayor confianza a los asistentes.