Anuncian trabajos de poda y despeje de luminarias en bulevar Emiliano Zapata

CULIACÁN._ Con el objetivo de mejorar el mantenimiento urbano y la seguridad vial, el Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Dirección de Parques y Jardines, anunció que del jueves 23 al domingo 26 de julio se llevarán a cabo trabajos de poda, aclareo y despeje de luminarias en el bulevar Emiliano Zapata.

Las labores se concentrarán en el tramo que comprende desde la avenida Lázaro Cárdenas hasta el cruce con Francisco Zarco y Jorge Almada, a la altura del estadio de beisbol.

Para reducir el impacto en la circulación de esta importante vialidad durante las labores de mantenimiento del 23 al 26 de julio, las autoridades informaron que los trabajos se realizarán el jueves y viernes en un horario de 07:00 a 17:00 horas, mientras que el sábado y domingo serán de 07:00 a 12:00 horas.

Salvador Flores Meza, director de Parques y Jardines, explicó que estas acciones son fundamentales para el mantenimiento de las áreas verdes y el correcto funcionamiento del alumbrado público.

“Se van a hacer trabajos de poda, de aclareo y de despeje de luminarias; le pedimos a la ciudadanía que tengan todas las precauciones; nosotros vamos a tener también toda la seguridad y vamos a hablar con Vialidad para que nos apoyen”, expresó Flores Meza.

Aunque la circulación vehicular permanecerá habilitada, pues las maniobras se realizarán únicamente sobre medio camellón, se advierte sobre posibles reducciones momentáneas en la velocidad del tránsito.

Para salvaguardar la integridad de los trabajadores y automovilistas, la Unidad de Vialidad y Tránsito coordinará la circulación en la zona.

El despliegue contará con equipo especializado, incluyendo tres grúas, cinco camiones de volteo, dos minicargadores y dos retroexcavadoras para el retiro eficiente de las ramas.

El Gobierno municipal hace un exhorto a la población para conducir con precaución, respetar la señalización preventiva y considerar tiempos adicionales en sus traslados durante los días señalados.