Apela Raúl Olivarría a sus 32 años de lucha por Eldorado

Raúl Olivarría Urías, abogado y participante en la lucha por la municipalización de Eldorado durante 32 años, formalizó su registro para contender por la coordinación municipal de Morena y llamó a mantener la unidad entre quienes participan en el proceso interno.

Durante su presentación ante medios de comunicación, el aspirante destacó su trayectoria en las causas sociales y los recorridos que ha realizado por las comunidades, como parte de su participación en el movimiento de izquierda.

“Muchos me conocen personalmente; con otros he coincidido en distintas causas sociales y en los 32 años de esfuerzo por ver a Eldorado convertido en municipio”, expresó.

Olivarría Urías señaló que, de encabezar la coordinación, buscaría fortalecer la organización territorial del partido mediante recorridos casa por casa y la difusión de los principios de la Cuarta Transformación.

También manifestó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Imelda Castro Castro, a quien expresó su admiración.

Sobre el proceso interno, manifestó su confianza en que Morena defina a quien encabezará la coordinación mediante una encuesta y que los participantes respeten el resultado.

“Yo confío totalmente”, respondió al ser cuestionado sobre el método de selección.

El abogado aseguró que mantendrá una relación de respeto con los demás aspirantes, independientemente del resultado, y que estaría dispuesto a respaldar a otro participante si no obtiene la coordinación.

“Al final de cuentas las políticas son tiempos que pasan y la amistad está”, sostuvo.

Añadió que, si resulta favorecido, buscaría integrar a los distintos perfiles que participan en la contienda, pues consideró que las diferencias en las aspiraciones políticas no deben convertirse en confrontaciones.

“Los de Eldorado somos una familia”, expresó.

También consideró que la participación de jóvenes y personas con mayor experiencia es necesaria para fortalecer el movimiento, al señalar que ambas generaciones pueden aportar herramientas y conocimientos para avanzar.



Reconoce retos financieros del municipio

Cuestionado sobre las áreas de oportunidad de Eldorado, el aspirante reconoció que el municipio enfrenta carencias y dificultades para consolidar sus finanzas, por lo que consideró necesario fortalecer la recaudación de ingresos propios.

Durante la conferencia se le preguntó sobre las gestiones del Alcalde para obtener recursos adicionales, ante las limitaciones del presupuesto municipal de 245 millones de pesos.

Olivarría Urías defendió la gestión del actual Presidente Municipal al señalar que poner en marcha un nuevo Ayuntamiento requiere tiempo y que la consolidación de su estructura administrativa y financiera no puede darse de inmediato.

“No justifico al Presidente, pero tampoco lo menosprecio; al contrario, lo respeto porque ha hecho lo mejor que ha podido”, dijo.

Consideró que el pago del impuesto predial, la regularización de propiedades y una mejor organización administrativa pueden contribuir a que Eldorado avance hacia la autosuficiencia económica.

“Siempre he dicho que es más importante una gestión que millones de pesos”, afirmó.

El abogado aclaró que su aspiración actual es encabezar la coordinación municipal de Morena, desde donde buscaría fortalecer los comités y promover el humanismo mediante el trabajo directo con la ciudadanía.

Olivarría Urías reiteró que participará conforme a las reglas y los tiempos que establezca el partido, y llamó a sus compañeros a mantener la unidad durante el proceso interno.